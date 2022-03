Théâtre Sainte Thérèse Église Saint-Leu – Saint-Gilles, 2 avril 2022, Paris.

Théâtre Sainte Thérèse

du samedi 2 avril au samedi 23 avril à Église Saint-Leu – Saint-Gilles

« Les Trois Hêtres » Trois artistes passionnés du spectacle vivant, issus d’horizons différents, l’Italie, le France et l’Espagne réunis autour de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et la Sainte Face. La mise en scène d’une lecture théâtralisée de la première partie du texte Histoire d’une âme se déroule dans un espace neutre, loin de tout artifice et dans un lieu en dehors de l’espace et du temps, à cheval entre répétition, représentation et rêve. Le spectateur devient tour à tour personnage ou interlocuteur, dans la pénombre d’une atmosphère onirique où les protagonistes, sans jamais se regarder, se croisent et s’entendent parfois.

Entrée libre – Participation libre aux frais

Lecture théâtralisée d’Histoire d’une âme

Église Saint-Leu – Saint-Gilles 92 rue Saint-Denis, 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris



