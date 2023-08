« Dasein » Pierre Glorieux Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, 8 décembre 2023, Grenoble.

« Dasein » Pierre Glorieux Vendredi 8 décembre, 19h30 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Tarif au choix (4 à 25€)

Dasein offre un moment unique de découvertes et d’étonnements ! Ces quatre musiciens revisitent les vibrations de la musique ancienne et du jazz, de la musique contemporaine dans ses racines traditionnelles. Et ils le font en élargissant les palettes sonores de leurs instruments: basson, clarinette, flûte, bugle, duduk et tuba se ré-inventent et résonnent à travers l’électronique et les synthétiseurs. Après plusieurs ateliers avec Pierre Glorieux, pour découvrir les possibilités d’un basson “électrique”, les élèves bassonistes du Conservatoire de Grenoble ouvriront le concert avec quelques morceaux choisis, vibrants et jubilatoires.

Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

2023-12-08T19:30:00+01:00 – 2023-12-08T20:30:00+01:00

