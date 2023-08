Mamie Jotax Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, 5 décembre 2023, Grenoble.

Mamie Jotax Mardi 5 décembre, 19h30 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Tarif au choix (4 à 25€)

Mamie Jotax, c’est Carmen et Camille, un duo acoustique saxophones, flûte et voix. Gourmandes d’influences multiples, ces artistes voguent parmi les musiques contemplatives et jonglent avec des chants traditionnels du monde. Avec un grain de folie, elles nous entrainent dans une bulle de curiosités, d’idéal et de malice. Pour finir la soirée, Mamie Jotax accueillera sur scène des élèves du conservatoire de Grenoble pour un final joyeux, et un peu fou. Chacun, encore débutant ou déjà aguerri, trouvera sa place dans une improvisation collective, résultat des ateliers menés par Carmen et Camille.

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/mamie-jotax »}] https://musiques-nomades.fr/agenda/mamie-jotax

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T19:30:00+01:00 – 2023-12-05T20:30:00+01:00

2023-12-05T19:30:00+01:00 – 2023-12-05T20:30:00+01:00

jazz