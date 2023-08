Petite Lucette Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, 1 décembre 2023, Grenoble.

Petite Lucette Vendredi 1 décembre, 20h00 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Tarif au choix (4 à 25€)

Petite Lucette, c’est une musique vivante et vibrante qui cherche à réveiller nos corps et accueillir l’ivresse des sensations. Inspirée tant par les musiques jazz et du monde que par les musiques libres et le free jazz, elle mêle la sincérité de l’improvisation, la frénésie rythmique, et le frisson de l’instant présent. Entre transes, éclats free, et mélopées nostalgiques, Petite Lucette invoque l’énergie vitale de nos corps en mouvement, à travers une musique évocatrice d’histoires et de paysages bariolés.

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/petite-lucette »}] https://musiques-nomades.fr/agenda/petite-lucette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

jazz musique improvisée