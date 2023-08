« Dankin » Mieko Miyazaki & Franck Wolf Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, 17 novembre 2023, Grenoble.

« Dankin » Mieko Miyazaki & Franck Wolf Vendredi 17 novembre, 20h00 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Tarif au choix (4 à 25€)

Fortement ancré dans l’échange au détour d’une rencontre insolite, le duo Miyazaki – Wolf témoigne d’une originalité rare et d’une forte complicité. Dans leur musique, les frontières n’existent pas. Seule leur envie inépuisable de découvrir et d’explorer, les amène à traverser les différents univers qui les constituent intrinsèquement. Les mélopées inspirées du saxophone viennent ainsi flirter avec l’envoûtante élégance du koto, tandis que la musique écrite dialogue avec l’improvisation en toute liberté. Finesse et alchimie, un précieux moment de musique.

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/dankin-mieko-miyazaki-franck-wolf »}] https://musiques-nomades.fr/agenda/dankin-mieko-miyazaki-franck-wolf

