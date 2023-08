« Le silence des champignons » Ensemble Tactus Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, 28 octobre 2023, Grenoble.

Le silence des champignons est une plongée sonore et visuelle dans un univers sensible et original, peuplé d’instruments étranges et d’objets-champignonesques mystérieux… Ouvrir les yeux et les oreilles, être attentif aux petits détails, capter l’attention… tout simplement prendre le temps de voir et d’entendre. L’objectif est de faire découvrir aux tout-petits que le son d’un simple bout de bois, de métal ou d’une peau peut devenir musique et créer un espace sonore propice à une imagination infinie.

spectacle musical jeune public