« Le carnaval des autres animaux » Ensemble Tous Dehors Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, 27 octobre 2023, Grenoble.

Emmené par le tonitruant saxophoniste Laurent Dehors, ce concert pour enfants poétique et humoristique, nous dévoile de drôles d’animaux inattendus, souvent mis de côté, et parfois même inexistants… Ce carnaval de timbres, de couleurs et de dynamiques ira au-delà d’une simple relecture du répertoire existant (Saint-Saëns, Prokofiev….), et sera porté par quatre musicien.e.s poly-instrumentistes virtuoses, capables de s’adapter aux différentes représentations de l’animal. Un spectacle qui éveillera l’imaginaire des enfants !

Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

2023-10-27T10:00:00+02:00 – 2023-10-27T10:45:00+02:00

2023-10-27T15:00:00+02:00 – 2023-10-27T15:45:00+02:00

jeune public jazz