Isère « Bangalore » Eym Trio & Varijashree Venugopal Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, 12 octobre 2023, Grenoble. « Bangalore » Eym Trio & Varijashree Venugopal Jeudi 12 octobre, 20h00 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Tarif au choix (4 à 25€) Aujourd’hui bien implanté sur la scène jazz internationale, EYM Trio continue son chemin, distillant un jazz acoustique sur un concept à géométrie variable. Il parcourt le monde tant physiquement grâce aux tournées que musicalement par les musiciens qu’ils invitent. Cet automne, le groupe fêtera la sortie d’un tout nouvel album «Bangalore» enregistré avec la fantastique flûtiste et chanteuse indienne Varijashree Venugopal. Véritable prodige de la musique carnatique, Varijashree maîtrise avec une aisance déconcertante les codes de la musique occidentale et orientale. Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/bangalore-eym-trio-varijashree-venugopal »}] https://musiques-nomades.fr/agenda/bangalore-eym-trio-varijashree-venugopal Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

jazz musiques du monde

