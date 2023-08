Frères de sac 4tet Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, 6 octobre 2023, Grenoble.

Frères de sac 4tet Vendredi 6 octobre, 20h00 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Tarif au choix (4 à 25€)

Frères de Sac 4tet nous invite à découvrir le nouveau répertoire de son dernier album. Aux accordéons telluriques, aux funambulesques flûtes à bec, la clarinette basse ajoute aujourd’hui son groove souterrain, le nyckelharpa les vibrations boisées d’un instrument au carrefour des époques. De la Renaissance à la transe suédoise, entre Bretagne et Auvergne, compositions nouvelles et thèmes issus de la tradition… Le quartet tisse un tapis sonore généreux, puissant et hypnotique, entre ciel et terre, à la recherche d’un folk européen d’aujourd’hui.

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/freres-de-sac-4tet »}] https://musiques-nomades.fr/agenda/freres-de-sac-4tet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T21:00:00+02:00

folk musiques traditionnelles