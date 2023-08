« Rituels » 4anima Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, 29 septembre 2023, Grenoble.

« Rituels » 4anima Vendredi 29 septembre, 20h00 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Tarif au choix (4 à 25€)

« Rituels » est une traversée. Partant de textes antiques mis en musique par François Bernard Mâche et Iannis Xenakis, elle emmène l’auditeur vers la Sestina de Claudio Monteverdi, canzone de deuil à 5 voix du début du XVIIème siècle. S’appuyant sur des fragments de Virginia Woolf et Arthur Rimbaud, le compositeur Karl Naegelen s’est intéressé au rituel de passage et a imaginé pour ce parcours une musique évoquant la fragilité et la beauté des commencements. Le prolongement de la musique par le mouvement des corps et le rapport singulier à l’espace, guidé par le chanteur et chorégraphe Simon Bailly, vient rythmer cette traversée.

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/rituels-4anima »}] https://musiques-nomades.fr/agenda/rituels-4anima

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-29T21:00:00+02:00

musique contemporaine