Oua-Anou Diarra Vendredi 22 septembre, 20h00 Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas

Empreint de nombreux genres musicaux et avec un regard définitivement contemporain, Oua-Anou Diarra est en dialogue constant avec ses instruments. Des instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest que l’artiste originaire du Burkina Fasso personnifie avec une grande sensibilité. Son instrument de prédilection est la flûte peule guinéenne, qu’il pratique depuis son plus jeune âge. Il manie également avec virtuosité le Tamani, ce tambour d’aisselle à l’éloquence ensorcelante, caresse la calebasse des mains et des baguettes et révèle les influences Blues de sa musique avec le Djéli n’goni (Luth du griot).

Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble

