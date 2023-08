Ateliers GaMut Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, 16 septembre 2023, Grenoble.

Ateliers GaMut Samedi 16 septembre, 18h00 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Tarif au choix (4 à 25€)

Made Wardana est un artiste balinais des plus créatifs, qui n’a cessé d’évoluer et d’explorer, en musique et dans le domaine théâtral, à l’intérieur de la tradition balinaise et dans des créations contemporaines, souvent interculturelles. Son invention du Gamut (« gamelan vocal ») qui met en scène deux personnages du peuple, Bli Gamut et Man Kenyung, joués par lui-même, a été si bien accueillie que le phénomène est devenu viral à Bali en tant qu’objet artistique mais aussi comme nouvelle voie de création, empruntée par d’autres à sa suite. Venez essayer la pratique du GaMut en famille ou entre amis !

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/ateliers-gamut »}] https://musiques-nomades.fr/agenda/ateliers-gamut

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:45:00+02:00

musiques traditionnelles musiques du monde