Sieste bercées Samedi 16 septembre, 16h00 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Tarif au choix (4 à 25€)

Il s’agit de venir s’installer confortablement et de se laisser bercer, le temps dont on a besoin. Le chant se déroule, s’accélère, ralentit, se fait plus présent, plus lointain, suspendu ou taquin, il se déroule et nous enroule inlassablement. Les voix se font proches, familières, quotidiennes. Elles viennent des brumes du Pays basque, des doux rayons du soleil argentin, des montagnes majestueuses du Japon… d’un autre ailleurs qui pourrait être « chez nous ». Ouvertes à tous, les Siestes Bercées sont proposées par la Voix des Sources (Christelle Grôjean & Nathalie Manguy).

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/siestes-bercees »}] https://musiques-nomades.fr/agenda/siestes-bercees

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00

musiques du monde