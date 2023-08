La Mossa Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, 15 septembre 2023, Grenoble.

La Mossa Vendredi 15 septembre, 20h00 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Tarif au choix (4 à 25€)

Dans cette histoire de mouvement perpétuel qu’est La Mòssa, il y a un c(h)oeur de quatre artistes bien décidées à mêler leurs timbres et leurs percussions en secouant quelques stéréotypes. Abreuvées à la source de répertoires traditionnels pour polir un bijou de premier album, elles nous offrent aujourd’hui un nouveau plongeon. On y trouve des goûts venus de terres de métissages: l’Italie méridionale comme terreau originel, La Réunion et ses mots bonbons-piments, l’Espagne poétisée par Garcia Lorca, l’Occitanie forte en gueule… Trois reprises se mêlent à ce nouveau set, des réinterprétations hybrides venues de Suède, du Venezuela et des Pouilles.

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/la-mossa »}] https://musiques-nomades.fr/agenda/la-mossa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00

musiques traditionnelles