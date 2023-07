Atelier d’initiation au raï Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, 28 août 2023, Grenoble.

Atelier d’initiation au raï 28 – 31 août Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Entrée libre sur inscription

A partir de 7 ans, découverte de la musique Raï, de ses instruments et de ses rythmes. Les enfants et leurs parents pourront ainsi découvrir ou redécouvrir des instruments traditionnels, leurs sonorités et s’y essayer ! Oud, mandole, tanbur, violon, guembri, qanun, derbouka, bendir ou encore qarqabous, tous les instruments seront présentés avant d’être joués lors du petit bal !

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 09 67 47 51 37 http://www.detoursdebabel.fr [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/ateliers-dinitiation-au-rai »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T10:30:00+02:00 – 2023-08-28T12:00:00+02:00

2023-08-31T10:30:00+02:00 – 2023-08-31T11:30:00+02:00

©Luc Jennepin