SLAM SESSION Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas, 21 juin 2023, Grenoble.

SLAM SESSION Mercredi 21 juin, 20h30 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Entrér libre, sur réservation

Slameurs en herbe ou tchatcheurs confirmés, amoureux des mots qui fusent, poètes du quotidien ou des grands soirs, passants aux langues déliées, grands timides et grandes gueules, venez comme vous êtes pour cette soirée slam ouverte à tous. Vous pourrez encourager celles et ceux et qui monteront sur scène ou bien vous emparer du micro, choisir les couleurs de votre accompagnement musical ou clamer votre prose a cappella.

Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:30:00+02:00 – 2023-06-21T21:30:00+02:00

slam Piano