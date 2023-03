Brunch Musical Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas, 26 mars 2023, Grenoble.

Brunch Musical Dimanche 26 mars, 11h00 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Forfait au choix (6 à 30€)

Terrae Incognitae – Kamilya Jubran trio

Carte blanche à Kamilya Joubran, qui invite deux musiciennes aux univers très différents, pour une traversée exaltée en territoires sonores inconnus.

Anw be yonbolo – Eve Risser & Naïny Diabaté

Anw be yonbolo ou « On est ensemble » en Bambara. Parabole de ce duo d’artistes incontournables, interprétant des thèmes qui leur sont chers comme le féminisme ou l’entraide.

Quand Les Yeux dans le noir cognent aux mystères – InChorus

Suite pour ensemble vocal, guitare électrique, vibraphone et percussions qui donne à entendre les espoirs provenant de l’Olympe et l’écho des rivières gonflant l’océan…

Hommage à Astor Piazzola – Louise Bessette

Escale musicale à Buenos Aires, entre piano, saxophone et contrebasse, en hommage à l’immense compositeur et bandonéiste, père du Nuevo Tango argentin.

Parveen & Ilyas Khan

Cap sur l’Inde et la nouvelle génération avec une sœur et un frère, interprètes de chants traditionnels, percussions et beatbox. Bienvenue au nouveau royaume du Tablaboxing.

