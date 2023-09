Musset – Conférences Théâtre saint Louis Pau, 7 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

– La singularité du théâtre d’Alfred de Musset au sein du courant Romantique, par Sylvain Ledda

– Le genre dans l’oeuvre de Musset: le vertige de l’entre-deux, par Hélène Laplace-Claverie

– La vérité chez Musset, théâtre et poésie, par Esther Pinon

– La mise en scène de la nature dans le théâtre d’Alfred de Musset, par Pierre Causse.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

Théâtre saint Louis rue saint louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– The singularity of Alfred de Musset’s theater within the Romantic movement, by Sylvain Ledda

– Gender in Musset’s work: the vertigo of the in-between, by Hélène Laplace-Claverie

– Truth in Musset, theater and poetry, by Esther Pinon

– The staging of nature in Alfred de Musset’s theater, by Pierre Causse

– La singularidad del teatro de Alfred de Musset en el movimiento romántico, por Sylvain Ledda

– El género en la obra de Musset: el vértigo de lo intermedio, por Hélène Laplace-Claverie

– La verdad en Musset, teatro y poesía, por Esther Pinon

– La puesta en escena de la naturaleza en el teatro de Alfred de Musset, por Pierre Causse

– Die Einzigartigkeit des Theaters von Alfred de Musset innerhalb der Romantik, von Sylvain Ledda

– Das Genre in Mussets Werk: der Taumel des Dazwischen, von Hélène Laplace-Claverie

– Die Wahrheit bei Musset, Theater und Poesie, von Esther Pinon

– Die Inszenierung der Natur im Theater von Alfred de Musset, von Pierre Causse

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Pau