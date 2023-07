Concert : l’Esprit Olympique Théâtre Saint-Louis CHOLET Catégorie d’Évènement: Cholet Concert : l’Esprit Olympique Théâtre Saint-Louis CHOLET, 25 mai 2024, CHOLET. Concert : l’Esprit Olympique Samedi 25 mai 2024, 20h30 Théâtre Saint-Louis Au cours de l’été 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. En s’inscrivant dans les actions du label « CHOLET 2024, Sport et culture » créé par la Ville de Cholet, l’OHC souhaite célébrer musicalement cet évènement mondial exceptionnel. Caractéristique des Jeux Olympiques, la musique a une place incontournable lors des cérémonies officielles et podiums des athlètes ! L’OHC propose une évocation musicale de ces rencontres sportives à travers des musiques originales créées pour les cérémonies, des hymnes officiels, des chansons emblématiques ou encore des pièces pour orchestre d’harmonie aux esthétiques diverses. L’OHC vous invite à un concert unique, « ouvrons grand nos oreilles !« Théâtre Saint-Louis Rue Jean Vilar Espace Saint-Louis , 49300 CHOLET CHOLET [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/orchestre-harmonique-de-cholet/evenements/25mai-l-esprit-olympique »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

