Concert : La Folle Journée de Nantes en Région Pays de la Loire Dimanche 28 janvier 2024, 11h00 Théâtre Saint-Louis

Pour sa prochaine édition, La Folle Journée en Région Pays de la Loire s’intitulera « Origines« . Le festival s’attachera à raconter les origines de la musique savante occidentale, dite classique. Au fil des siècles et dans tous les pays du monde, les musiques populaires et traditions musicales ont inspiré très largement de nombreux compositeurs.

L’OHC présentera plusieurs compositeurs européens avec les français Debussy et Fauré mais aussi Chabrier, avec une évocation de l’Espagne à travers son folklore et ses danses traditionnelles. Animées par le désir de retrouver les traditions populaires de leur pays, fleurissent les « écoles nationales » au tournant des XIXe et XX siècles, aussi bien en Hongrie avec Liszt inspiré par la musique populaire et tzigane de son pays, qu’en Russie avec une illustration des contes des Mille et une nuits par Rimski-Korsakov. Ces compositeurs attachés à puiser dans cet héritage musical, c’est un métissage fertile qui – au fil des époques – n’a cessé de féconder leur imagination.

Retour aux sources !

Théâtre Saint-Louis Rue Jean Vilar Espace Saint-Louis , 49300 CHOLET CHOLET

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T11:00:00+01:00 – 2024-01-28T11:40:00+01:00

