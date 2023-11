Ma Région Virtuose à Cholet Théâtre Saint-Louis Cholet, 17 janvier 2024, Cholet.

Ma Région Virtuose à Cholet 17 – 28 janvier 2024 Théâtre Saint-Louis Concerts de 2€ à 12€

Ma Région Virtuose

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

MERCREDI 17 JANVIER 2024

18h30 – LE MAY-SUR-ÈVRE – L’Exeko, Salle Billie Holiday (1h15) – Entrée libre sur réservation

Conférence illustrée en musique

Présentée par Sébastien Rabiller, professeur d’écriture et d’analyse au Conservatoire du Choletais. Présentation des compositeurs et des œuvres interprétées dans le cadre de l’événement culturel musical régional à Cholet et illustrée musicalement par les élèves du Conservatoire du Choletais.

MERCREDI 24 JANVIER 2024

18h30 – Auditorium Jean-Sébastien Bach (1h15) – Entrée libre sur réservation

Conférence illustrée en musique

Présentée par Sébastien Rabiller, professeur d’écriture et d’analyse au Conservatoire du Choletais. Présentation des compositeurs et des œuvres interprétées dans le cadre de l’événement culturel musical régional à Cholet et illustrée musicalement par les élèves du Conservatoire du Choletais.

JEUDI 25 JANVIER 2024

18h30 – Auditorium Jean-Sébastien Bach (50’) – Entrée libre sur réservation

“Voyage musical dans l’Europe des peuples”

Spectacle théâtral ponctué de nombreux extraits musicaux, écrit par Patrick Barbier et mise en scène par Pierre Lebrun, sur une idée de René Martin.

L’action se passe vers 1935. Un ethnomusicologue raconte quelques épisodes de sa vie, vouée entièrement à l’étude des musiques nationales. Par ses propres recherches, puis son enseignement à la Sorbonne, il a été amené à voyager dans différents pays et à rencontrer quelques-uns des plus grands compositeurs de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème. Tous ont eu à coeur de puiser dans le patrimoine musical de leur pays, le folklore ou la chanson populaire.

VENDREDI 26 JANVIER 2024

20h30 – Théâtre Saint-Louis (60’) – 12€

Deborah Nemtanu violon

La Symphonie de Poche

Nicolas Simon direction

Dvorák : Danse slave opus 46 n°8

Bartók : Rhapsodie pour violon et orchestre n°1 Sz 87

Dvorák : Danse slave opus 72 n°2

Porumbescu : Baladâ opus 29

Dvorák : Danse slave opus 46 n°7

Sarasate : Airs bohémiens opus 20

Brahms : Danses hongroises n°4 et 6

Ravel : Tzigane

SAMEDI 27 JANVIER 2024

11h00 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 2€

Orchestre Symphonique du Conservatoire

Sophie Grimault direction

Œuvres de Brahms, Milhaud, Borodine, Anderson

14h00 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 10€

Big Band Chopin de Varsovie

Piotr Kostrzewa direction

Hot Honey Rag (Chicago Dixi)

Count Basie : The Queen Bee

Trad. : Vabank

Miller : Pennsylvania 6-5000

Goodman : Sing Sing Sing

Ellington : Take the A Train

Rich : Love for sale

Jones/Lewis : Groove Merchant

16h00 – Théâtre Saint-Louis (50’) – 6€

Trio Owon trio avec piano

Tchaïkovski : Trio avec piano en la mineur opus 50 “À la mémoire d’un grand artiste”

Ce fleuron de la musique de chambre trouve son origine dans l’émotion ressentie par Tchaïkovski à l’annonce de la disparition, en 1881, de son grand ami le pianiste Nicolas Rubinstein. Plus élégiaque que funèbre et exempte de tout pathos, l’œuvre présente en son deuxième mouvement un portrait musical de l’ami disparu, décliné en une succession de variations dont la dernière, ample chant nocturne, célèbre la réconciliation avec la mort.

17h15 – Jardin de Verre (45’) – 6€

Valentine Michaud saxophone soprano

Gabriel Michaud percussions

“Oiseaux de paradis”

Couperin : Le Rossignol en amour – Le Rossignol vainqueur

Juillerat : Tombeaux-volières,extraits

Carmichael : Skylark (standard de jazz)

Sévère : Oiseaux de Bali

Hillborg : The Peacock Moment

Piazzolla : Los Parajos Perdidos

The Beatles : Blackbird

Le chant des oiseaux a été à travers les époques une source d’inspiration inépuisable pour les compositeurs. Explorant à travers des œuvres aussi bien jazz ou pop que classiques une palette de sonorités tour à tour boisées et chatoyantes, scintillantes et voluptueuses, les deux instrumentistes cisèlent un programme où alternent de célèbres airs d’oiseaux et des surprises – oiseaux fantastiques ou exotiques… : tous déploient leurs ailes dans un hymne à la liberté et à la diversité musicale !

18h30 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 8€

Concert famille

Cello8 octuor de violoncelles

Raphaël Pidoux violoncelle et direction

Dvorák : Légende, extrait de la Symphonie n°9 “Du Nouveau Monde”

Casals : Le Chant des oiseaux

Bloch : Prière

Bizet : Habanera, extrait de la Suite de Carmen

Dvorák : Humoresque opus 101 n°7

Granados : Orientale (Danse espagnole n°2)

Chostakovitch : Valse n°2, extrait de la Suite pour orchestre de jazz n°1

Morricone : The Mission (Gabriel’s Oboe)

Elgar : Salut d’amour opus 12

20h30 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 10€

Janoska Ensemble

“Bach to the roots”

Kreisler : Prélude et Allegro (dans le style de Pugnani)

F. Janoska : Souvenir pour Élise (d’après la Bagatelle “Für Elise” de Beethoven)

Bach : Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043

Le “style Janoska”, c’est un style qui brise les genres et bouleverse le monde de la musique classique ! Combinant avec un talent unique des éléments jazz, pop et classiques, cette formation originaire de Bratislava offre une vision musicale inédite et rafraîchissante que plébiscitent les scènes du monde entier.

DIMANCHE 28 JANVIER 2024

11h00 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 2€

Orchestre Harmonique de Cholet

Julien Tessier direction

Œuvres de Liszt, Debussy, Rimski-Korsakov, Fauré, Chabrier

14h00 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 12€

Aylen Pritchin violon

Sinfonia Varsovia

Barbara Dragan direction

Mendelssohn : Concerto pour violon et orchestre n°2 en mi mineur opus 64

Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d’été opus 61, extraits

Créé en mars 1845 à Leipzig, le Concerto pour violon de Mendelssohn marque l’avènement du concerto romantique, qu’illustreront bientôt avec panache Brahms ou Tchaïkovski.

15h30 – LES HERBIERS – Théâtre Pierre Barouh (45’) – 2€

Orchestre harmonie cycle 1

Œuvres de Holst, Jennings

Ensemble de saxophones

Œuvres de Albéniz, Van der Roost

Ensemble de clarinettes

Londonderry air et Morning spiritual

Ensemble de flûtes

Œuvre de Grieg

16h00 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 6€

François Salque violoncelle

Claire-Marie Le Guay piano

Schumann : Fünf Stücke im Volkston (Cinq pièces dans le ton populaire) opus 102

Kodály : Sonate pour violoncelle et piano opus 4

Bartók : Six Danses populaires roumaines

Rythmes de danses stylisées pour les poétiques Stücke im Volkston de Schumann, authenticité des danses populaires roumaines chez Bartók… autant d’exemples d’intégration réussie des éléments de la musique populaire à la musique dite savante aux XIXe et XXe siècles.

17h00 – LES HERBIERS – Théâtre Pierre Barouh (45’) – 6€

Quatuor Ellipsos quatuor de saxophones

“Peer Gynt”

Grieg : Suite de Peer Gynt n°1 opus 46

Glazounov : Quatuor pour saxophones en si bémol majeur opus 109

Bartók : Six Danses populaires roumaines

17h30 – Auditorium Jean-Sébastien Bach (45’) – 6€

concert famille

Les Itinérantes trio vocal a cappella

Thierry Gomar percussions

“Racines”

La musique accompagne l’humanité, portant un monde invisible qui rend possible le dialogue avec d’autres siècles et d’autres cultures. Dans un cheminement à travers les quatre éléments, et laissant résonner leurs voix à l’instar d’autres voix disparues depuis des millénaires, Les Itinérantes racontent ce qui a poussé les hommes à chanter et à créer de la musique depuis la nuit des temps.

19h30 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Kaspar Zehnder direction

Beethoven : Coriolan, ouverture en ut mineur opus 62

Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le vendredi 15 décembre 2023 à l’Office de Tourisme de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Puis du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (jusqu’au vendredi 26 janvier 2024 à 12h30).

Billetterie en ligne du vendredi 15 décembre 2023 à 10h au vendredi 26 janvier 2024 à 12h30 sur ot-cholet.fr

Week-end de l’événement : ouverture au Théâtre Saint-Louis le vendredi 26 au soir, le samedi 27 et le dimanche 28 janvier 2024 à partir de 10h. Sur les autres lieux de concerts, billetterie ouverte 30 minutes avant les concerts (sous réserve de places disponibles).

Office du tourisme Choletais – 14 avenue Maudet 49300 Cholet

02 41 49 80 00 – ot-cholet.fr

Théâtre Saint-Louis – rue Jean Vilar 49300 Cholet

02 72 77 24 24 – culture.cholet.fr

ACCESSIBILITE

Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous prévenir lors de votre réservation.

Contact pour les demandes d’accueil spécifique :

Cholet : info-theatre@choletagglomeration.fr

Les Herbiers : contact@lesherbiers.fr

