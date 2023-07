Concert : Destination Caraïbes Théâtre Saint-Louis CHOLET Catégorie d’Évènement: Cholet Concert : Destination Caraïbes Théâtre Saint-Louis CHOLET, 25 novembre 2023, CHOLET. Concert : Destination Caraïbes Samedi 25 novembre, 20h30 Théâtre Saint-Louis Au coeur de l’automne, l’OHC vous emmène en voyage sous le soleil des Caraïbes ! Carrefour d’échanges entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique latine, les Caraïbes sont dotées d’influences métissées. Les musiques de l’archipel trouvent leurs sources dans les multiples cultures qui ont façonné les îles depuis les grandes découvertes, la conquête, mais aussi par l’esclavage et les révolutions. L’OHC propose un itinéraire musical de l’archipel caribéen, de la République Dominicaine à Haïti en passant également par Cuba avec des pièces essentiellement originales, extraites du répertoire pour orchestre d’harmonie aux rythmes dansants, colorés et chaloupés, évocateurs de son histoire et de son incroyable richesse culturelle. Cap sur les Caraïbes ! Théâtre Saint-Louis Rue Jean Vilar Espace Saint-Louis , 49300 CHOLET CHOLET [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/orchestre-harmonique-de-cholet/evenements/25nov-destination-caraibes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

