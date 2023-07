Visite guidée du Théâtre Saint-Louis Théâtre Saint-Louis Cholet Catégories d’Évènement: Cholet

Visite guidée du Théâtre Saint-Louis

entrée libre L'équipe du Théâtre Saint-Louis vous propose de découvrir l'envers du décor !

Samedi et Dimanche de 14h à 18h00.

Samedi et Dimanche de 14h à 18h00.

Départ toutes les 30 minutes !

Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar 49300 Cholet

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

