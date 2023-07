atelier immersion auprès des techniciens du Théâtre Théâtre Saint-Louis Cholet Catégories d’Évènement: Cholet

atelier immersion auprès des techniciens du Théâtre Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00 Théâtre Saint-Louis sur inscription auprès de : theatre-saint-louis@choletagglomeration.fr A 10h et 11h : immersion auprès des techniciens du Théâtre !

Découvrez le plateau autrement, le fonctionnement de la régie et participez au lever de rideau !

Découvrez le plateau autrement, le fonctionnement de la régie et participez au lever de rideau !

Durée 45 minutes – Nombre limité à 15 participants – réservation conseillée auprès du : theatre-saint-louis@choletagglomeration.fr Théâtre Saint-Louis Rue Jean Vilar 49300 Cholet

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

