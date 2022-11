La Folle Journée en région à Cholet Théâtre Saint-Louis, 18 janvier 2023, Cholet.

La Folle Journée en région à Cholet 18 – 29 janvier 2023 Théâtre Saint-Louis

MERCREDI 18 JANVIER 2023

18h30 – VIHIERS, École de Musique Intercommunale du Vihiersois-Haut Layon (75’) – Entrée libre sur réservation

Conférence de Sébastien Rabiller, professeur d’écriture et d’analyse au Conservatoire du Choletais

Présentation des compositeurs et des œuvres interprétées dans le cadre de la Folle Journée en région à Cholet, illustrée musicalement par les élèves de 3ème cycle du Conservatoire du Choletais.

MERCREDI 25 JANVIER 2023

18h30 – Auditorium Jean-Sébastien Bach (75’) – Entrée libre sur réservation

Conférence de Sébastien Rabiller, professeur d’écriture et d’analyse au Conservatoire du Choletais

JEUDI 26 JANVIER 2023

18h30 – Auditorium Jean-Sébastien Bach (50’) – Entrée libre sur réservation

Spectacle théâtral, ponctué de nombreux extraits musicaux, écrit par Patrick Barbier et mis en scène par Pierre Lebrun, sur une idée de René Martin.

“Chaque homme dans sa nuit va vers sa lumière”

Paris au début des années 1900. Le pianiste espagnol Ricardo Vinès, qui vit en France au début du XXe siècle, est le grand ami de Ravel, Debussy et De Falla…

19h00 – LES HERBIERS, Tour des Arts – (60’) – Entrée libre sur réservation

André Peyrègne conférencier

“La nuit des romantiques : de l’amour au fantastique”

La nuit a toujours inspiré les romantiques, aussi bien dans le domaine de l’amour que dans celui du fantastique. Un voyage dans les musiques du XIXe siècle nous en convaincra.

VENDREDI 27 JANVIER 2023

20h30 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 12€

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault direction

Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d’été

Directement inspiré de la comédie de Shakespeare dont il recrée à merveille l’atmosphère de féérie nocturne, ce chef-d’œuvre orchestral de Mendelssohn compte parmi les plus belles évocations romantiques de la nuit, particulièrement le Nocturne central qui figure le sommeil des protagonistes endormis par le lutin Puck.

SAMEDI 28 JANVIER 2023

11h00 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 2€

Orchestre Symphonique du Conservatoire

Sophie Grimault direction

Œuvres de Brahms et Debussy

14h00 – Auditorium Jean-Sébastien Bach (45’) – 6€

Emmanuelle Bertrand violoncelle

Pascal Amoyel piano

Bridge : Berceuse

Dvorák : Mélodie, extrait de Chansons que ma mère m’apprenait

Grieg : Berceuse

Schubert : Sérénade

Fauré : Berceuse, Après un rêve

Ronchini : Sérénade espagnole

De Falla : Nana (berceuse), extrait de Sept Chansons populaires espagnoles

Cassado : Sérénade

Schumann : Gens et pays étrangers, extrait de Scènes d’enfants opus 15

Schumann : Petite berceuse, extrait de Albumblätter opus 124

Brahms : Berceuse

Chopin : Nocturne opus 9 n°2

15h30 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Sascha Goetzel direction

“Sérénades”

Tchaïkovski : Valse sentimentale en fa mineur pour violoncelle et piano opus 51 n°6 (arrangement pour orchestre à cordes)

Tchaïkovski : Nocturne pour violoncelle et orchestre opus 19 n°4 (arrangement pour orchestre à cordes)

Tchaïkovski : Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48

17h00 – Auditorium Jean-Sébastien Bach (45’) – 2€

Maîtrise du Conservatoire

Paul Fremondière piano

Sophie Bourdon direction

Œuvres de Rameau, Reger, Fauré, Debussy, Chausson

Trio

Œuvres de Mozart

Ensemble vocal Rossini

Sophie Bourdon direction

Œuvres de Schubert, Rossini, Barber, Saint-Saëns, Whitacre

17h00 – Jardin de Verre (45’) – 8€

Paul Colomb et son ensemble violoncelles et électronique

Amandine Robilliard violoncelle

Frédéric Deville violoncelle

Michèle Pierre violoncelle

Louis Rodde violoncelle

“La note bleue”

Entre lyrisme exacerbé, sonorités mystiques inspirées des musiques indiennes et rythmiques hypnotiques, ce quintette s’attachant à créer des passerelles entre différents styles musicaux pratique un mélange original de production électronique et de musique néo-classique composée et arrangée par le talentueux violoncelliste Paul Colomb.

18h30 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 6€

Trio Zeliha trio avec piano

Beethoven : Quatorze Variations sur un thème original pour trio avec piano en mi bémol majeur opus 44

Beethoven : Trio pour piano et cordes n°5 en ré majeur opus 70 n°1 “Les Esprits”

Le célèbre Trio “Les Esprits” tire son nom du thème du mouvement lent central (Largo), élément d’un projet inabouti pour une scène de sorcières de Macbeth… Pièce nocturne s’il en est, le mouvement déploie son chant mélancolique dans un climat nocturne aux couleurs changeantes et aux contours indécis.

20h30 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 12€

Orchestre de chambre de Mannheim

Paul Meyer direction

“Sérénade pour une nuit étoilée”

Mozart : Sérénade n°13 en sol majeur K. 525 “Une Petite Musique de nuit”

Herbert : Sérénade pour cordes en fa majeur opus 12

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

11h00 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 2€

Orchestre Harmonique de Cholet

Julien Tessier direction

Œuvres de Rossano, Moussorgski, Melillo, Hart

14h00 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 6€

Motion Trio trio d’accordéons

Mozart : Une Petite Musique de nuit

Beethoven : Sonate pour piano n°14 “Clair de lune”, mouvement lent

Saint-Saëns : Danse macabre

Chopin : Nocturne en do dièse mineur opus posthume

Bizet : Danse bohème, extrait de Carmen

Schumann/Motion Trio : Traumerei Time

Motion Trio : Libertin Tango

Massenet : Méditation de Thaïs

Offenbach/Motion Trio : Can-can Time, extrait d’Orphée aux enfers

15h30 – Auditorium Jean-Sébastien Bach (45’) – 2€

Maîtrise du Conservatoire

Paul Fremondière piano

Sophie Bourdon direction

Œuvres de Rameau, Reger, Fauré, Debussy, Chausson

Trio

Œuvres de Mozart

Ensemble vocal Rossini

Sophie Bourdon direction

Œuvres de Schubert, Rossini, Barber, Saint-Saëns, Whitacre

15h30 – LES HERBIERS, Théâtre Pierre Barouh (45’) – 2€

Ensemble de percussions de l’École Municipale de Musique des Herbiers

Olivier Finet direction

Œuvres de Indochine, Stout, Walker

Orchestre d’Harmonie du 2ème cycle

Bruno Yviquel direction

Œuvres de Moussorgski, Mozart, Puccini…

16h00 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 8€

Jean-Frédéric Neuburger piano

Quatuor Elmire quatuor à cordes

Schumann : Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur opus 44

Jalon lumineux dans l’histoire de la musique de chambre, le Quintette opus 44 est un chef-d’œuvre de lyrisme et de fraîcheur, alliant fantaisie imaginative et maîtrise de l’écriture. Dévoilant de forts contrastes, son deuxième mouvement oppose un thème de marche funèbre sourde et retenue à une bouleversante mélodie en ut majeur s’élevant telle une prière emplie d’espoir.

17h00 – LES HERBIERS, Théâtre Pierre Barouh (45’) – 8€

Raphaël Sévère clarinette

Quatuor Hanson quatuor à cordes

Borodine : Notturno (mouvement lent du Quatuor à cordes n°2 en ré majeur)

Mozart : Quintette avec clarinette et cordes en la majeur K. 581

17h30 – Auditorium Jean-Sébastien Bach (45’) – 8€

Emmanuelle de Negri soprano

Deborah Cachet soprano

Les Ombres

Couperin : Leçons de ténèbres pour le Mercredi saint

Invitation à la méditation sur la solitude du Christ au seuil de sa Passion, les “leçons de ténèbres” se déroulaient à l’époque baroque suivant un rituel précis commencé dès la nuit tombée. Reprenant à son compte cette belle tradition française, Couperin livre ici l’une de ses œuvres les plus touchantes et les plus intimes, aujourd’hui reconnue comme un sommet de l’art vocal baroque. “Il n’y a peut-être aucune œuvre, dans toute la musique française du XVIIe siècle, qui puisse toucher l’auditeur aussi profondément que les Leçons de ténèbres de Couperin.” René Jacobs

19h30 – Théâtre Saint-Louis (45’) – 10€

Canticum Novum

Emmanuel Bardon direction

“Ya laïli – La Tisserande des nuits”

De la même manière que Shéhérazade tisse des histoires les unes ou autres, nuit après nuit, pour tenir son époux en haleine et renouer ainsi sa confiance, Canticum Novum poursuit son travail consistant à tisser des liens entre les cultures. La toile résultant de ce travail minutieux nous conduit ainsi à travers la Perse des XIIe et XIIIe siècles, en s’inscrivant dans la continuité des répertoires explorés par l’ensemble.

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie samedi 10 décembre à l’Office de Tourisme de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Puis du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (jusqu’au vendredi 27 janvier à 12h30).

Billetterie en ligne du samedi 10 décembre à 10h au vendredi 27 janvier à 12h30 sur ot-cholet.fr

Week-end de La Folle Journée : ouverture au Théâtre Saint-Louis le vendredi 27 au soir, le samedi 28 et le dimanche 29 janvier à partir de 10h. Sur les autres lieux de concerts, billetterie ouverte 30 minutes avant les concerts (sous réserve de places disponibles).

Office du tourisme Choletais – 14 avenue Maudet 49300 Cholet

02 41 49 80 00 – ot-cholet.fr

Théâtre Saint-Louis – rue Jean Vilar 49300 Cholet

02 72 77 24 24 – culture.cholet.fr

ACCESSIBILITE

Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite (en faire part lors de la réservation).

Demandes d’accueil spécifique :

Cholet : info-theatre@choletagglomeration.fr

Les Herbiers : contact@lesherbiers.fr



Orchestre National des Pays de la Loire © Marc Roger