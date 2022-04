Théâtre : “Saint Julien l’Hospitalier” de Gustave Flaubert Paluel Paluel Catégories d’évènement: Paluel

Seine-Maritime

Théâtre : “Saint Julien l’Hospitalier” de Gustave Flaubert Paluel, 24 avril 2022, Paluel. Théâtre : “Saint Julien l’Hospitalier” de Gustave Flaubert Clos des fées Chemin des Falaises Paluel

2022-04-24 – 2022-04-24 Clos des fées Chemin des Falaises

Paluel Seine-Maritime Paluel “Saint Julien l’Hospitalier” par la Compagnie Divine Comédie,

Le conte médiéval de G. Flaubert joué dans les jardins du Clos des Fées.

Spectacle gratuit sur réservation au 02 35 99 25 46 ou accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

Au Clos des Fées, Hameau de Conteville, à 15h00, durée 1h15. “Saint Julien l’Hospitalier” par la Compagnie Divine Comédie,

Le conte médiéval de G. Flaubert joué dans les jardins du Clos des Fées.

Spectacle gratuit sur réservation au 02 35 99 25 46 ou accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

Au Clos des Fées,… accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr +33 2 35 99 25 46 http://www.leclosdesfees-village.fr/ “Saint Julien l’Hospitalier” par la Compagnie Divine Comédie,

Le conte médiéval de G. Flaubert joué dans les jardins du Clos des Fées.

Spectacle gratuit sur réservation au 02 35 99 25 46 ou accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

Au Clos des Fées, Hameau de Conteville, à 15h00, durée 1h15. Clos des fées Chemin des Falaises Paluel

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Paluel, Seine-Maritime Autres Lieu Paluel Adresse Clos des fées Chemin des Falaises Ville Paluel lieuville Clos des fées Chemin des Falaises Paluel Departement Seine-Maritime

Paluel Paluel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paluel/

Théâtre : “Saint Julien l’Hospitalier” de Gustave Flaubert Paluel 2022-04-24 was last modified: by Théâtre : “Saint Julien l’Hospitalier” de Gustave Flaubert Paluel Paluel 24 avril 2022 Paluel seine-maritime

Paluel Seine-Maritime