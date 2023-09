Visite du nouveau théâtre Saint-Gilles Théâtre Saint-Gilles Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic Visite du nouveau théâtre Saint-Gilles Théâtre Saint-Gilles Pornic, 14 octobre 2023, Pornic. Visite du nouveau théâtre Saint-Gilles Samedi 14 octobre, 11h00 Théâtre Saint-Gilles Entrée libre dans la limite des places disponibles Les Journées nationales de l’architecture, organisées par le ministère de la Culture ont vocation à fédérer les initiatives qui contribuent à la découverte de l’architecture et de ses métiers auprès de tous les publics. Cette manifestation met en lumière l’importance du rôle des architectes qui contribuent à notre qualité de vie et participent à cette redéfinition du monde de demain. Le Service Patrimoine de la Ville de Pornic vous invite à découvrir le nouveau Théâtre Saint-Gilles, en compagnie de l’architecte du projet Sandra Troffigué. Choix architecturaux, difficultés du chantier, découvrez les coulisses du nouveau théâtre de Pornic. Samedi 14 octobre, à 11 h, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pré-réservation : patrimoine@pornic.fr Théâtre Saint-Gilles 54 Rue de Verdun, 44210 Pornic, France Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@pornic.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@pornic.fr »}, {« link »: « mailto:patrimonio@pornic.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00 @SandraTroffigué Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Théâtre Saint-Gilles Adresse 54 Rue de Verdun, 44210 Pornic, France Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Théâtre Saint-Gilles Pornic latitude longitude 47.119253;-2.100845

Théâtre Saint-Gilles Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/