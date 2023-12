LE MALADE IMAGINAIRE THEATRE SAINT-GEORGES Paris Catégorie d’Évènement: Paris LE MALADE IMAGINAIRE THEATRE SAINT-GEORGES Paris, 21 janvier 2024, Paris. LE MALADE IMAGINAIREA partir de 7 ansC’est au cours d’une représentation du Malade imaginaire que Molière poussa le premier de ses derniers soupirs.Notre grand homme, déjà malade, écrivit la plus belle de ses farces pour régler ses comptes avec la médecine. Cette comédie est une véritable machine théâtrale qui, par ses enjeux et ses extraordinaires dialogues, tient le spectateur en haleine tout en le faisant rire comme une baleine.Distribution :Daniel Leduc, Sophie Raynaud, Marguerite Dabrin, Théo Dusoulié ou Hermann Marchand, Marie-Laure Girard ou Maïlis Jeunesse, Olivier Girard, Yves Roux.Mise en scène : Jean-Philippe DaguerreAuteur(s) : Molière

Tarif : 16.00 – 26.20 euros.

Début : 2024-01-21 à 15:00
Réservez votre billet ici
THEATRE SAINT-GEORGES
51 Rue Saint Georges
75009 Paris

