Saint-Astier Dordogne Théâtre au centre culturel La Fabrique à 14h30 et 20h30.

“A quelle heure on ment ?” : comédie de Vivien Lheraux, interprétée par les Joyeux Compères.

Entracte avec buvette.

Participation libre (au profit de l’ADHP)

