Saint-Aquilin

Théâtre Saint-Aquilin, 16 octobre 2021, Saint-Aquilin. Théâtre 2021-10-16 – 2021-10-16

Saint-Aquilin Dordogne Saint-Aquilin Théâtre à 20h30 à la salle des fêtes :

“A quelle heure on ment ?” : comédie interprétée par les Joyeux Compères”.

Entracte avec buvette

Participation libre

