Ctes-d’Armor Saint-Alban Le club des Aînés de la Flora organise un spectacle comique avec Pascal FLEURY. Pascal FLEURY, artiste aux multiples facettes, chante les plus grands succès de nos chanteurs

connus.

Il transforme nos banalités quotidiennes en grands moments d’hilarité contagieuse.

A travers ses personnages, Pascal FLEURY offre un regard à la fois tendre et plein de dérision

sur la société d’aujourd’hui.

Jeux de mots, gags, quiproquos s’enchaînent sans relâche. Un show qui rappelle le music hall,

un vrai régal ! Réservation par téléphone ou à l’accueil du centre commercial de Pléneuf Val André à partir du 24 octobre 2022. clublaflora@gmail.com Salle des fêtes Rue des jonquilles Saint-Alban

