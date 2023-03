Théâtre « Sacco & Vanzetti » Nanchez Nanchez Catégories d’Évènement: Jura

NANCHEZ

Théâtre « Sacco & Vanzetti », 19 mars 2023, Nanchez. Salle des fêtes

2023-03-19 17:00:00 – 2023-03-19 19:30:00

Jura Nanchez « Sacco et Vanzetti », une pièce de Alain Guyard, dimanche 19 mars à 17h à la salle des fêtes de Prénovel.

Le procès de deux anarchistes italients, injustement condamnés à mort.

Renseignements au 06 77 21 34 17 ou 06 83 19 05 45.

Entrée : 12€. foyerruralprenovellespiards@laposte.net Nanchez

