Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Thêatre – Sacco et Vanzetti Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Thêatre – Sacco et Vanzetti Saint-Brieuc, 5 novembre 2021, Saint-Brieuc. Thêatre – Sacco et Vanzetti Cie QUAI OUEST 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc

2021-11-05 20:30:00 – 2021-11-05 21:30:00 Cie QUAI OUEST 6 Rue de la Tullaye

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Pièce de Dominique Babilotte et Yves Briens.

23 août 1927, prison de Cherry Hill. Nicola Sacco est seul dans sa cellule, pendant que l’on prépare la chaise électrique. Seul ? Mais voilà Bartolomeo Vanzetti !

Impossible, on les a isolé l’un de l’autre ! Nicola rêve-t-il ? Ou ne sont-ils tous deux que des fantômes, déjà exécutés ? Qu’importe ! quaiouest@hotmail.com +33 2 56 44 68 68 https://ciequaiouest.wixsite.com/ Pièce de Dominique Babilotte et Yves Briens.

23 août 1927, prison de Cherry Hill. Nicola Sacco est seul dans sa cellule, pendant que l’on prépare la chaise électrique. Seul ? Mais voilà Bartolomeo Vanzetti !

Impossible, on les a isolé l’un de l’autre ! Nicola rêve-t-il ? Ou ne sont-ils tous deux que des fantômes, déjà exécutés ? Qu’importe ! Cie QUAI OUEST 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Cie QUAI OUEST 6 Rue de la Tullaye Ville Saint-Brieuc lieuville Cie QUAI OUEST 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc