Théâtre : Sacco et Vanzetti Montertelot, 11 décembre 2022

Morbihan Montertelot Cette pièce d’Alain Guyard relate le procès de deux anarchistes italiens injustement condamnés à mort. Malgré une mobilisation à travers le monde entier, le 23 août 1927, les deux hommes accusés de hold up et de crimes sont exécutés après un simulacre de procès dans une Amérique raciste qui chasse ses migrants. Alain Guyard a adapté cette histoire pour la scène à travers la reconstitution du procès, la fraternité, les certitudes et les zones d’ombre des deux militants, la peur devant l’inéluctable prennent corps dans l’interprétation des deux comédiens qui incarnent brillamment 11 personnages.

Pour l’histoire, 50 ans jour pour jour après leur exécution, le procureur du Massachusetts réhabilite officiellement les deux hommes.

