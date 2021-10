Théâtre : Sacco et Vanzetti Lamballe-Armor, 21 octobre 2021, Lamballe-Armor.

Théâtre : Sacco et Vanzetti 2021-10-21 – 2021-10-21 Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

Anarchistes italiens Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, accusés de hold up et de crimes sont exécutés après un simulacre de procès* dans une Amérique

raciste qui chasse ses migrants.

Alain Guyard, a adapté pour la scène cette histoire légendaire qui résonne fortement aujourd’hui.

La reconstitution du procès, la fraternité, les certitudes et les zones d’ombre des deux militants, la peur devant l’inéluctable prennent corps dans l’interprétation des deux comédiens qui incarnent onze personnages.

Emouvant. Yves Briens joue Bartolomeo Vanzetti, Dominique Babilotte Nicola Sacco

* Le23 août 1977, exactement 50 ans jour pour jour après leur exécution, le gouverneur du Massachusetts Michael Dukakis , absout les deux hommes, les réhabilite officiellement et déclare que «tous les déshonneurs devaient être enlevés de leur nom pour toujours». Sur réservation

+33 6 22 62 50 60 https://www.cafetheatre-ballonsrouges.bzh/programmation/sacco-et-vanzetti/

