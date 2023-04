AVARE Théâtre Rutebeuf, 13 mai 2023, Clichy.

AVARE Samedi 13 mai, 15h00 Théâtre Rutebeuf voir avec le théâtre Rutebeuf

Nous choisissons de garder de la pièce de Molière, 5 personnages et un triangle amoureux. Cléante et son père aiment la même femme, Marianne. L’avarice d’Harpagon pèse par dessus tout sur le mariage de son fils. Heureusement, le soutien de sa soeur, Élise et l’ingéniosité de son valet, La Flêche sauveront les jeunes amants.

​

Nous voulions ajouter à cette fiction, une autre réalité théâtrale encore plus immédiate. Autour d’une trame écrite, les comédiens improvisent en offrant matière à réflexion, à humour, à critique. Ils questionnent l’avarice ici et maintenant dans un langage contemporain qui s’adapte directement à chaque jour, chaque lieu, chaque public. Leur parole rencontre celle de Molière pour emporter le spectateur.

​

La représentation de la pièce devient notre réponse collective à la place de l’argent dans notre société. Notre scénographie s’inscrit dans l’idée d’une richesse cachée. En apparence tout est pauvre, mais le luxe se cache dans l’envers du décor.

​

Nous avons décidé de laisser au public le choix de la distribution à chaque représentation pour questionner l’importance des rôles, la notion d’emploi pour les comédiens, la fonction du costume…

​

Le changement de distribution bouleverse aussi l’idée du genre et de l’âge, thèmes au coeur notre société. Dans notre pièce, nous tentons d’interroger les codes. Ce ne sont plus les années ou le sexe qui définissent un comportement, une identité. Seules les situations, les actes et les paroles sont importants.

Théâtre Rutebeuf 18 allées Léon Gambetta 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « collectifduprelude@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

Eloïse Héritier