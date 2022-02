THÉÂTRE – RUE MOLIÈRE Serémange-Erzange, 2 avril 2022, Serémange-Erzange.

On prétend que Molière n’a pas écrit toutes ses pièces. Que Corneille l’aurait un peu aidé ici et là. La compagnie Les Uns, Les Unes est en mesure aujourd’hui de révéler l’exacte vérité.

Molière, alias Jean-Baptiste Poquelin, a effectivement été aidé. Non pas par Corneille, mais par une certaine Scapinetta qu’il a rencontrée dans sa jeunesse. C’est elle qui, suite à un défi qu’elle lui a lancé, lui inspirera certains personnages des pièces qu’il écrira plus tard, et en particulier ses personnages féminins, forts en gueule, véritables précurseurs de ce qui deviendra peut-être quelques siècles plus tard le féminisme…

Avec cette petite anthologie de scènes phares de l’œuvre du « Patron », où le spectateur s’amusera à identifier de quelles pièces elles sont tirées, Roland Marcuola s’est amusé, en essayant de restituer la langue de l’illustre Théâtre, à inventer une histoire aussi vraie… qu’une pièce de Molière…

