Gratuit : non de 14 à 19€ à partir de 12 ans Une employée est chargée d’enregistrer un message de bienvenue qui sera envoyé dans l’espace. Elle décrit avec enthousiasme la beauté de notre planète, mais en fouillant dans le disque dur de l’humanité elle tombe sur un dossier délicat : la violence. Elle se sent alors obligée de mettre en garde les extraterrestres. Telle une lanceuse d’alerte, notre héroïne tente de révéler ce que beaucoup essayent de cacher et mène l’enquête… Une création de la compagnie La Tribouille Mise en scène : David Humeau Avec Solène Gendre, Pierre Roba, Rodrigo Becerra Public : à partir de 12 ans Théâtre Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

