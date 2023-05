Knock ou le triomphe de la médecine Théâtre Rue de Belleville, 16 mars 2023, Nantes.

2023-03-16

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : non de 17 à 22€

« Les gens biens portants sont des malades qui s’ignorent. » Avec les nouvelles méthodes de cet étrange médecin, en trois mois rares sont les habitants du village de Saint-Maurice qui ne sont pas tombés malades. Entre farce bouffonne et comédie grinçante, Jules Romains nous livre une implacable satire des médecins et d’une société terrorisée par la maladie. Texte : Jules Romains Mise en scène : Régis Flores Avec Régis Flores dans le rôle de Knock, Mathilde Banderly, Mehdi Lecourt, Philippe Talaud et Flore Vannier-Moreau

Théâtre Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://www.ruedebelleville.net