Campus Comedy Tour Lundi 23 octobre, 20h00 Théâtre Rousseau – Ecole Centrale Supélec 3 € pour les cotisants du BdA CS sinon 5 €

Vous pensiez que le lundi était ennuyeux ? Détrompez-vous ! Le Bureau des Arts de CentraleSupélec est heureux de vous inviter à un spectacle de stand-up au théâtre Rousseau (bâtiment Bouygues CentraleSupélec) le 23 octobre à 20 h ! Pour cette soirée exceptionnelle, des étudiant.e.s de l’école allient leurs forces comiques avec 3 stand-uppeurs professionnels pour vous proposer un gala de stand-up inédit !

Venez (re)découvrir des humoristes professionnels qui nous font l’honneur de leur venue et encourager des étudiant.e.s de l’école qui ont osé relever le défi pour témoigner de leur audace et créativité.

Chacun d’eux apporte une saveur unique à la soirée, garantissant ainsi une diversité de rires pour tous les goûts ! François Guédon, le maître des jeux de mots et de l’absurde, vous entraînera dans son univers loufoque. Maxime Stockner, avec son charme irrésistible et son sens de l’autodérision, vous fera découvrir le comique dans les situations les plus banales (toutes ses dates de spectacles sont d’ailleurs complètes : c’est donc le moment ou jamais de venir le voir !). Enfin, Victor Parnaso, le conteur d’histoires hilarantes, vous emmènera dans un voyage comique à travers les péripéties de sa vie.

️ Les billets sont en vente dès maintenant ️ Les places sont limitées et peu chères : deux raisons de réserver la vôtre avant qu’il ne soit trop tard !

Je réserve dès aujourd’hui : https://collecte.io/billet-campus-comedy-tour-3285514/fr

Et si votre lundi n’était pas comme les autres ? On espère vous accueillir lundi 23 octobre en Rousseau à 20 h !

Artistiquement vôtre,

Le BdA

Théâtre Rousseau – Ecole Centrale Supélec Bâtiment Bouygues – 9 Rue Joliot Curie – Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T20:00:00+02:00 – 2023-10-23T22:00:00+02:00

