Je nous aime beaucoup Théâtre Rousseau – Ecole Centrale Supélec Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Je nous aime beaucoup Théâtre Rousseau – Ecole Centrale Supélec Gif-sur-Yvette, 24 septembre 2023, Gif-sur-Yvette. Je nous aime beaucoup 24 – 28 septembre Théâtre Rousseau – Ecole Centrale Supélec Entrée libre De l’orage au désespoir, du couple dysfonctionnel aux sentiments enfouis, des amitiés anciennes aux secrets inavoués, découvrez 5 personnages plus liés qu’on ne le pense dans notre pièce de rentrée : Je nous aime beaucoup, de Véronique Olmi !

Retrouvez-nous les 24, 26 et 28 Septembre à 20h30, au théâtre Rousseau. Entrée GRATUITE ! Théâtre Rousseau – Ecole Centrale Supélec Bâtiment Bouygues – 9 Rue Joliot Curie – Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T20:30:00+02:00 – 2023-09-24T22:00:00+02:00

2023-09-28T20:30:00+02:00 – 2023-09-28T22:00:00+02:00 théâtre comédie dramatique Les Gueules des Bois Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu Théâtre Rousseau - Ecole Centrale Supélec Adresse Bâtiment Bouygues - 9 Rue Joliot Curie - Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette Departement Essonne Lieu Ville Théâtre Rousseau - Ecole Centrale Supélec Gif-sur-Yvette latitude longitude 48.709615;2.166496

Théâtre Rousseau - Ecole Centrale Supélec Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/