Ciné-débat : « Autopsie d’une intelligence artificielle » Théâtre Rousseau – Ecole Centrale Supélec, 20 avril 2023, Gif-sur-Yvette. Ciné-débat : « Autopsie d’une intelligence artificielle » Jeudi 20 avril, 12h30 Théâtre Rousseau – Ecole Centrale Supélec Entrée libre La Diagonale Paris-Saclay, le festival Pariscience et les Cafés Frappés de CentraleSupélec vous proposent une projection autour du film primé « Autopsie d’une intelligence artificielle » suivie d’un débat animé par l’auteur et réalisateur Jean-Hugues Berrou avec : Cécile Dumas, co-autrice du documentaire, et Nicolas Sabouret, enseignant-chercheur à CentraleSupelec. La dernière demi-heure permettra de se retrouver autour de boissons et de gateaux. Rendez-vous le 20 avril de 12h30 à 14h30 au théâtre Rousseau du Bâtiment Francis Bouygues de CentraleSupélec (9 rue Juliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette). Synopsis du documentaire : L’IA serait l’avenir de l’humanité… Si la technologie est un moteur puissant des évolutions de notre société, ce moteur s’emballe et inquiète nombre d’informaticiens, pères de cette IA. Il est urgent de dévoiler le fond scientifique du «deep learning» et des nouveaux algorithmes. Théâtre Rousseau – Ecole Centrale Supélec Bâtiment Bouygues – 9 Rue Joliot Curie – Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« link »: « https://pariscience.fr/ »}, {« link »: « https://impact.cs-campus.fr/cafesfrappes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

