2023-01-21 20:00:00 – 2023-02-12

rue Rouget le Braconnier Daumeray

Morannes sur Sarthe-Daumeray

Depuis 1971, la troupe théâtrale formée de comédiens amateurs et bénévoles interprète en janvier et février de chaque année une pièce relatant dans toute son ampleur l'histoire de Louis Rouget dit « Rouget le braconnier », insaisissable hors-la-loi qui se joue des gendarmes et des soldats. Daumeray, son village, fier d'une longue tradition théâtrale, veille à perpétuer, dans la mémoire collective, le vrai visage de son héros, Rouget le Braconnier. Symbole, en ce début du Second Empire de la révolte du monde modeste des paysans et des journaliers contre « les nantis ». Un grand drame historique en 3 actes et 5 tableaux, un minimum pour faire revivre la mémoire collective : de rappeler l'époque du braconnage, d'expliquer le décalage des lois avec la réalité, du monde urbain et du monde rural…

