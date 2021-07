THÉÂTRE « ROUGE ! » La Bazoge, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, La Bazoge.

THÉÂTRE « ROUGE ! » 2021-07-08 – 2021-07-08 Parking des écoles 22 Rue des Hortensias

La Bazoge Sarthe La Bazoge

Pièce de théâtre par le collectif « Grand Maximum », troupe de comédiens amateurs dans l’espace public. Mise en scène et écriture par Sébastien Lazennec.

Rouge ! C’est un souvenir d’enfance.

Rouge ! C’est un moment où le cours du temps a changé.

Rouge ! C’est un évènement inattendu qui va faire se côtoyer des individus non prédestinés à se rencontrer. Alors venez sur le site en voiture, avec votre siège pliant pour le vivre.

Rouge ! Un spectacle drôle et touchant, à la scénographie étonnante

Théâtre de route avec 20 comédiens et 70 voitures

+33 2 43 25 40 07

