LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE Paris, 9 mars 2024, Paris.

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARDDe MarivauxMise en scène Frédéric Cherboeuf assisté d’Antoine LegrasAvec Adib Cheikhi, Matthieu Gambier ou Frédéric Cherboeuf, Jérémy Guilain, Lucile Jehel, Dennis Mader, Justine Teulié ou Camille Blouet Collaboration artistique à la mise en scène Adib CheikhiLumières Tom KlefstadCréation sonore Stéphanie VérissimoCostumes Émilie MalfaisanScénographie Frédéric Cherboeuf et Adib CheikhiConstruction décor Matthieu GambierProduction L’émeuteCrédit photos : Mathilde Caelicia LUTTE DES CLASSES ET CŒURS EN LUTTE Pour sonder la sincérité de Dorante, qu’on lui destine sans l’avoir jamais rencontré, Silvia échange son habit avec sa servante Lisette. Ce qu’elle ignore, c’est que son prétendant a recours au même stratagème avec son valet Arlequin. Ainsi travestis, les deux couples seront donc les dupes de ce jeu de hasard et d’amour orchestré par le père de Silvia et son fils Mario. Parviendront-ils à sortir de ce cruel labyrinthe amoureux ? C’est évidemment tout l’enjeu de ce scénario génial, épuisant pour ceux qui en sont les victimes, réjouissant pour ceux qui les manipulent.Dissection du sentiment amoureux et insurrection de la jeunesse : une insatiable quête de vérité.La presse en parle :Un champ de bataille de tentations. TÉLÉRAMA Rires, pleurs, émotions en rafale. BAM TICKET Le public est debout, applaudi à tout rompre. LA CROIX Totalement réjouissant. M LA SCÈNE A noter : Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.

Tarif : 32.80 – 32.80 euros.

Début : 2024-03-09 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 75