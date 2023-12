UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE Paris, 24 janvier 2024, Paris.

UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIED‘Eugène LabicheAdaptation et mise en scène Emmanuel Besnault et Benoît GruelAvec Guillaume Collignon, Victor Duez, Sarah Fuentes, Mélanie Le Duc et Emmanuel BesnaultMusique Benjamin MignecoLumières Cyril ManettaCostumes Magdaléna Calloc’hScènographie Emmmanuel Besnault et Benoit GruelProduction Compagnie l’Éternel Été, LucernaireSoutien Ville de Versailles, Espace Sorano à Vincennes et la condition des soies à AvignonVAUDEVILLE ÉLECTRO – ONIRIQUE Fadinard est un jeune parisien sur le point d’épouser Hélène Nonancourt, fille de pépiniéristes de Charentonneau. Le matin de ses noces, le cheval de son fiacre décide de prendre comme petit déjeuner un chapeau de paille d’Italie, appartenant à une femme mariée, perdue dans les bras d’un militaire au bois de Vincennes.Pour lui porter réparation, Fadinard se lance à cœur perdu dans la quête d’un chapeau identique. Le jour de son mariage…Cette histoire est tellement absurde que nous allons imaginer… qu’il la rêve !Accrochez-vous à votre oreiller ! La comédie la plus célèbre de Labiche dans une nouvelle version explosive, électro-onirique !Création inédite à découvrir pour la première fois au Lucernaire.Genre.s : Comédie, Théâtre classique, à partir de 10 ansA noter : Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.

Tarif : 32.80 – 32.80 euros.

Début : 2024-01-24 à 19:00

THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 75