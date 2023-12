FARCES ET NOUVELLES DE TCHEKHOV THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE Paris, 5 janvier 2024, Paris.

FARCES ET NOUVELLE DE TCHEKHOVD’Anton TchekhovMise en scène Pierre PradinasAvec Quentin Baillot, Louis Benmokhtar, Romain Bertrand, Aurélien Chaussade, Laure Descamps, Maloue Fourdrinier, Maud Gentien, Philippe Rebbot et Prune VenturaCollaborateur artistique Simon PradinasAssistant Simon CourtoisCréation Musicale Christophe « Disco » MinckLumières Orazio TrottaCostumes Céline GuignardTraductions André Marcowicz et Françoise Morvan (Farces UNE DEMANDE EN MARIAGE, L’OURS, LES MÉFAITS DU TABAC)Traductions Elsa Triolet (Nouvelles UN DRAME, LA MORT D’UN FONCTIONNAIRE)BONNES NOUVELLES DE TCHEKHOV Pierre Pradinas s’empare de la galerie de personnages qui émaillent l’univers de Tchekhov, celui de ses nouvelles et de ses pièces courtes : paysans, employés de banque, personnes endettées… en lutte dans un monde malade. Ils vivent à la fin du XIXe siècle en Russie, mais ils sont toujours là ! Nous assistons à un enchaînement d’histoires courtes chargées de rire, de cruauté et de beaucoup de tendresse. Dans le contexte actuel, Pierre Pradinas a choisi de monter une forme légère, un spectacle de proximité où se mélangent d’excellents acteurs de plusieurs générations.Un enchaînement de trois pièces courtes et nouvelles divertissantes, cruelles et tendres…Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 1er décembre 2023 à l’issue de la représentation.Détails des représentations :Du mercredi 8 au dimanche 12 novembreFarces : L’ours, Les méfaits du tabacNouvelles : La mort d’un fonctionnaireDu mardi 14 au dimanche 26 novembreFarces : La demande en mariage, Les méfaits du tabacNouvelles : Un drameDu mardi 28 novembre au dimanche 3 décembreFarces : La demande en mariage, Les méfaits du tabacNouvelles : La mort d’un fonctionnaireDu mardi 5 au dimanche 17 décembreFarces : L’ours, Les méfaits du tabacNouvelles : La mort d’un fonctionnaireDu mardi 19 décembre au dimanche 7 janvierFarces : La demande en mariage, Les méfaits du tabacNouvelles : La mort d’un fonctionnaire A noter : Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.

Tarif : 32.80 – 32.80 euros.

Début : 2024-01-05 à 19:00

THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 75