HANSEL ET GRETEL Pour les enfants à partir de 4 ans.D’après Les Frères GrimmDe Bérangère GallotMise en scène Benoît LavigneAvec Lucas Bottini, Bérangère Gallot, Laurent Labruyère et Alice SerfatiCollaboration artistique et chorégraphie Sophie MayerMusique Michel WinogradoffCostumes Pascale Bordet et Augustine SalmainDécor Angeline CroissantCostumes Alice TouvetLumières Dan ImbertLe crédit photo : Laurencine LotProduction Théâtre LucernairePartenaires Athénée le petit théâtre de Rueil et Espace Sorano – VincennesUN SPECTACLE APPÉTISSANT Hansel et Gretel vivent avec leurs parents à l’orée d’une forêt. La famine fait rage, les parents ne peuvent plus nourrir leurs propres enfants. La mère décide alors de les abandonner au fin fond de la forêt. Les enfants bien malins retrouvent leur chemin grâce aux petits cailloux semés dans la forêt. Malheureusement la chance ne se renouvellera pas. Au deuxième abandon ils se retrouvent perdus dans la forêt avant de tomber sur une maison de pain d’épice habitée par une terrible sorcière qui raffole des enfants bien croustillants…Le célèbre conte des Frères Grimm revisité avec magie, poésie et drôlerie.Création inédite à découvrir pour la première fois au Lucernaire.LA PRESSE en parle : «La mise en scène est dynamique avec des acteurs qui chantent et dansent, le spectacle est amusant et joyeux…Un très bon moment de théâtre avec les enfants. Lamuse.frA noter : Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.Du mercredi 13 septembre au dimanche 14 janvier 2024Les mercredis et samedis à 14h30, les dimanches à 14h.Durant les vacances scolaires (soit du 23/10/2023 au 5/11/2023 puis du 26/12/23 au 7/01/24) le spectacle se joue du mardi au samedi à 14h30 et le dimanche 14h.

Tarif : 11.00 – 17.00 euros.

Début : 2023-12-27 à 14:30

THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris