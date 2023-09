MES CHERS ENFANTS THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE Paris, 30 septembre 2023, Paris.

MES CHERS ENFANTS THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE a lieu à la date du 2023-09-30 à 21:00:00.

Tarif : 32.8 à 32.8 euros.

MES CHERS ENFANTS De et mis en scène par Jean MarboeufAvec Anny Duperey Musique Roland RomanelliLumière Laurent BéalSon Laurent ChassaigneCréation vidéo Baptiste MagnienDécor Pascale ChattonImages additionnelles Julie MarboeufProduction Mr Production – C’est ce qu’on va voir – Sophie Monin – Karine MenichettiCORRESPONDANCE D’UNE MÈRE ICONOCLASTEElle est me`re, grand-me`re, veuve mais aussi femme.Sa grande maison est vide, seuls ro^dent quelques fanto^mes.Alors elle s’en va.Le pre´sent la prend dans ses bras… la danse, la joie, l’ivresse du vent, le vin et peut-e^tre encore l’amour.Son passe´ est toujours vivace mais l’a^ge ne la rend pas pour autant spectatrice. Elle de´cide d’e´crire a` ses enfants ses audaces, ses aventures pour ne plus mentir, ne plus se mentir et attaque sa « dernie`re ligne droite » avec franchise et humour. Cette correspondance e´mouvante re´ve`le des trucs enfouis, oublie´s et de´rape souvent, devient parfois impudique, injuste mais toujours aimante.Dans une correspondance sans tabou avec ses enfants, une me`re iconoclaste les bouscule.Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 1er septembre 2023 à l’issue de la représentation La presse en parle :Magnifique interprète : Anny Duperey. Télérama TTTDes astuces scéniques formidables. Paris MatchÉmouvant moment de grâce et d’intelligence. Le Figaro MagazineEt tout cet imaginaire, porté haut par Anny Duperey devient simplement bouleversant. L’HUMANITE

THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE

53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS Paris 75006

