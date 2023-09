LA CONTREBASSE THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE Paris, 29 septembre 2023, Paris.

LA CONTREBASSE THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE a lieu à la date du 2023-09-29 à 19:00:00.

Tarif : 32.8 à 32.8 euros.

LA CONTREBASSE De Patrick SüskindMise en scène Gil GalliotAvec Jean-Jacques VanierLumières Nicolas PriouzeauTraduction Bernard Lortholary – Stage rights by Diogenes Verlag AG Zurich© Editions Fayard, 1986 pour la traduction en langue françaiseProduction François Volard – Acte 2Soutiens : La ville de Saint-Maurice, Théâtre du Val d’Osne et La Guérétoise de spectacleUN CHEF D’OEUVRE D’HUMOUR GRINÇANT Un musicien anonyme, contrebassiste dans un orchestre, attend la représentation, seul avec son instrument, ses rêves, sa mauvaise foi, ses frustrations artistiques et amoureuses, amplififiées par la pratique de la musique. La Contrebasse est le portrait saisissant d’un être humain dans ses grandeurs et ses petitesses, aux prises avec la machinerie sociale ici représentée par la hiérarchie de l’orchestre, lié à son instrument par une intime relation faite d’amour et de haine. C’est cette relation unique qui au travers de la musique, parvient à le relier au monde.Un chef d’oeuvre d’humour grinçant par l’auteur du roman Le Parfum.Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 29 septembre 2023 à l’issue de la représentation.LA PRESSE EN PARLE :La Contrebasse, sublimée par Jean-Jacques Vanier, burlesque, émouvant et explosif. LA PROVENCEJean-Jacques Vanier s’est approprié ce texte, le faisant vibrer, résonner dans une symphonie de sentiments. L’OEIL D’OLIVIERComique et sensible. MIDI LIBRE

Réservez votre billet ici

THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE

53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS Paris 75006

